EU vil straffe Rusland prompte ved angreb på Ukraine

EU og Storbritannien er klar til prompte at straffe russerne, hvis de - som Vesten frygter - indleder en invasion af Ukraine.

Det skriver den britiske avis The Guardian og nyhedsbureauet Reuters.

EU er angiveligt klar til at indføre sanktioner "i løbet af dage", hvis Rusland indleder et militært angreb mod Ukraine.

Det siger en unavngiven, højtstående embedsmand i EU ifølge The Guardian.

- Hvis der sker sådan en alvorlig udvikling (at russiske soldater krydser grænsen, red.), så kommer der en meget hurtig og meget tydelig reaktion.

- Der bliver tale om få dage og ikke om uger, siger embedsmanden.

Rusland har opmarcheret op mod 100.000 soldater ved grænsen til Ukraine. Det har fået flere vestlige lande til at frygte en russisk invasion.

I sidste uge mødtes russiske topdiplomater blandt andre med Nato og USA for at diskutere situationen. Det dæmpede dog ikke spændingerne.

Mandag skal EU's udenrigsministre mødes i Bruxelles for at diskutere situationen. Det ventes at munde ud i endnu en advarsel til Rusland.

Storbritannien varsler søndag - ligesom EU - hårde sanktioner, hvis Rusland invaderer Ukraine. Advarslen kommer fra vicepremierminister Dominic Raab.

- Der venter meget alvorlige konsekvenser, hvis Rusland prøver at invadere. Men også hvis man prøver at indsætte en marionetregering, siger Raab søndag til det britiske medie Sky News ifølge Reuters.

Hans henvisning til en marionetregering kommer, efter at det britiske udenrigsministerium lørdag anklagede Rusland for at ville indsætte en tidligere ukrainsk politiker som leder af en regering i Ukraine.

45-årige Jevhen Murajev er kendt som en prorussisk politiker. Murajev er imod, at Ukraine nærmer sig Vesten.

Ifølge en meningsmåling fra tænketanken Razumkov's Centre - udført i december - er han den syvendemest populære kandidat til Ukraines præsidentvalg i 2024. Han står til at få støtte fra 6,3 procent af vælgerne.

/ritzau/