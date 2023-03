EU vil styrke de ydre grænser og hjemsende flere

EU-Kommissionen foreslår at styrke bevogtningen af EU's ydre grænser med et udspil, der består af 15 konkrete elementer.

Samtidig vil man skrue op for hjemsendelser af afviste asylansøgere. Det siger næstformand for EU-Kommissionen Margaritis Schinas på et pressemøde tirsdag.

- Den overordnede idé er, at vi over fem år vil få et system, som fungerer ensartet baseret på fælles principper, siger Margaritis Schinas.

Udspillene kommer, efter at der sidste år skete en kraftig stigning i antallet af personer, der søger til EU. For flere lande er tallet oppe på niveau med 2015 og 2016.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor har EU-landene efterspurgt udspil, der kan styrke bevogtningen af de ydre grænser og sikre hjemsendelse af flere afviste asylansøgere.

/ritzau/