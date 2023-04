EU vil styrke håndtering af kriser i mindre banker

EU-Kommissionen vil i højere grad have bankerne til at betale selv, når små- og mellemstore banker går ned.

Her skal der blandt andet være bedre mulighed for at flytte kunder til sunde banker og lade garantiordninger finansieret af banksektoren selv træde til, så regningen ikke havner hos skatteyderne.

Det er en del af et forslag, som ledende næstformand i EU-Kommissionen, Valdis Dombrovskis, tirsdag fremlagde på et pressemøde i Bruxelles.

Her understreger Dombrovskis, at udspillet ikke skal ses som tegn på øget risiko for en krise i blandt europæiske banker.

- Bankerne i EU er kommet langt siden finanskrisen. Efter krisen handlede vi for at sikre, at banker ville blive mere robuste over for lignende kriser. Det har været effektivt, som vi også så i forbindelse med corona-epidemien.

- Den europæiske banksektor står stærkt, men vi kan stadig forbedre os, når det gælder små- og mellemstore banker. Det er det, vi ønsker at gøre i dag, siger Valdis Dombrovskis.

EU-Kommissionen og EU-landene har arbejdet med forslaget i længere tid, og det er derfor ikke knyttet direkte til den nuværende krise i flere amerikanske banker.

Men bankkrisen i USA og den schweiziske bank Credit Suisses problemer har aktualiseret behovet for udspillet, siger en højtstående embedsmand i EU-Kommissionen.

- Den eneste måde at klare en krise på er at forberede sig, forberede sig og forberede sig. Og hvis man har mere tid tilbage efter det, så skal man bruge den på at forberede sig endnu mere, siger embedsmanden.

EU-Kommissionen ønsker med udspillet at mindske risikoen for, at skatteyderne må træde til, hvis banker går ned. Den situation førte til kritik fra vælgere i flere lande efter finanskrisen.

- Vi ønsker at sikre, at kriser i enhver bank kan ordnes på en ordentlig måde, så der ikke opstår risiko for andre banker, og så man sikrer kundernes indeståender.

- Hvis banker går ned, så skal skatteyderne ikke betale. I stedet skal nationale garantiordninger for indskud træde til for at sikre, at der udbetales op til det garanterede beløb, siger Valdis Dombrovskis.

EU-Kommissionen lægger konkret op til, at det eksisterende dækningsniveau på 100.000 euro per indskyder skal harmoniseres i hele EU. Det svarer til omkring 750.000 kroner. Samtidig skal dækningsniveauet udvides til også at gælde offentlige institutioner som hospitaler, skoler og kommuner.

Udspillet skal nu diskuteres i EU-Parlamentet og mellem EU-landene, før det kan træde i kraft.

