EU vil styrke samarbejdet med Tyrkiet men kræver hensyn til Cypern

EU-landenes stats- og regeringschefer er enige om, at samarbejdet med Tyrkiet skal styrkes. Men det sker med ønsket om, at Tyrkiet til gengæld medvirker til at forbedre forholdet til EU-landet Cypern.

Det fremgår af konklusioner fra det ekstraordinære EU-topmøde i Bruxelles. Konklusionerne blev offentliggjort onsdag aften.

- EU har en strategisk interesse i stabilitet og sikkerhed i det østlige Middelhav, hedder det i konklusionerne.

Her opfordre EU-lederne til at et "gensidigt fordelagtigt" forholdet til Tyrkiet udvikles.

Dermed erkender EU-lederne reelt, at EU har et stort behov for Tyrkiet, når det gælder blandt andet migration og omgåelse af sanktionerne mod Rusland.

Tyrkiet presser på sin side på for at få moderniseret toldunionen med EU, så Tyrkiet får bedre adgang for blandt andet landbrugsvarer til EU.

Forbrødringen med Tyrkiet er dog blev mødt med skepsis af Cypern. Det lille EU-lande ser et aggressivt Tyrkiet, der blandt andet har lavet prøveboringer efter gas tæt på Cypern.

I Cypern har det også vakt forargelse, at Tyrkiets iltre præsident, Recep Tayyip Erdogan, for nylig udtalte, at han gerne havde set, at Tyrkiet havde invaderet hele Cypern frem for kun den nordlige del.

Tyrkiet invaderede i 1974 Cypern. Siden har øen været delt i en nordlig tyrkisk-cypriotisk del og en sydlig græsk-cypriotisk del.

Der er blevet lyttet til Cyperns bekymring. Derfor er der i teksten fra EU-topmødet lagt særlig vægt på, at Tyrkiet skal gå ind i processen med at skabe et bedre forhold til Cypern.

- Det er vigtigt at genoptage Cypern-forhandlingerne og gøre fremskridt. EU er klar til at spille en aktiv rolle i at støtte den FN-ledede proces i den henseende, skriver Charles Michel på det sociale medie X.

