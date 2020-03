EU vil være første klimaneutrale kontinent: Kom og slå os

EU-Kommissionen skal tage højde for klimaloven i alle fremtidige lovforslag, siger kommissionsformand.

EU-Kommissionens har onsdag fremsat forslag til en klimalov, der vil binde medlemslandene til at bringe balance mellem udledning og optag af CO2.

Senest om 30 år.

For EU-Kommissionen sker det med en erklæret ambition om at blive det første klimaneutrale kontinent på kloden.

Andre verdensdele indbydes til konkurrence: "Kom og slå os", siger EU-Kommissionens næstformand, Frans Timmermans: "Det er en konkurrence, som vi gerne vil deltage i".

Klimaloven "hugger EU's klimamål i sten", siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

- Loven er kort og enkel. Det forpligter os til at tage klimaloven med i alle fremtidige lovforslag. Den er juridisk bindende, siger von der Leyen.

Det er en såkaldt delegeret retsakt.

Det betyder, at EU-Kommissionen kan revidere og skærpe reduktionsmålene undervejs - uden at dette skal igennem den normale lovgivningsprocedure, hvor EU-lande og EU-Parlamentet forhandler.

Udspillet indeholder en ordning, så EU-Kommissionen løbende kan holde styr på, om landene er på rette spor.

Der lægges op til, at EU's mål for CO2-reduktion for 2030 skal skærpes.

Men loven indeholder ikke et konkret forslag. I stedet fremgår det, at man vil igangsætte analyser af konsekvenserne.

I september 2020 vil EU-Kommissionen fremsætte forslag om at skærpe målet til forventeligt 50-55 procents reduktion i forhold til niveauet i 1990.

Målet med en klimalov, der er lovbaseret køreplan for Den Europæiske Grønne Aftale sigtende mod klimaneutralitet i 2050, er desuden at give investorer og virksomheder sikkerhed for, at den grønne omstilling er vejen frem.

- Investorer og virksomheder har bedt os om at udstikke en klar kurs, siger EU-Kommissionens ledende næstformand, Frans Timmermans, på et pressemøde.

