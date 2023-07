EU vil være mindre afhængig af Kina og indgår råstofaftale med Chile

EU og Chile har tirsdag indgået en aftale om kritiske råmaterialer. Det skete på andendagen af topmødet mellem EU og Fællesskabet af Latinamerikanske og Caribiske Stater (Celac).

Dermed tager EU et lille skridt i retning af øget uafhængighed af Kina. Kina er i dag den største leverandør af en række kritiske råstoffer til EU. Det gælder blandt andet sjældne jordarter og litium, der bruges i batterier til elbiler.

Ifølge EU-Kommissionens formand vil partnerskabet mellem EU og Chile samtidig lægge vægt på bæredygtig udvinding af råstoffer.

EU håber på sin side at kunne hjælpe de latinamerikanske lande med løsninger til den grønne omstilling.

- Vi er ligesindede, vi deler de samme værdier, siger kommissionsformand Ursula von der Leyen efter underskrivelsen af aftalen.

Kinas dominans på kritiske råstoffer er dog så stor, at der trods aftalen fortsat venter en enorm indsats, hvis EU skal gøres uafhængig.

Men aftalen vil ifølge Ursula von der Leyen give øget adgang til kritiske råmaterialer, som er vigtige for at kunne sikre grøn energi og digital omstilling.

Samtidig vil EU med aftalen også lægge op til, at den skal skabe flere arbejdspladser i minesektoren i Chile. Igen er vægten lagt på, at det skal ske "bæredygtigt", og at der skal være tale om "kvalitetsbeskæftigelse".

Det er en del af EU's forsøg på at få de sydamerikanske lande som Chile til at se mod Europa frem for Kina. Håbet er, at en større del af forekomsterne af blandt andet litium vil havne i EU, hvis EU til gengæld giver lande som Chile bedre vilkår end Kina for deres minedrift og råstofproduktion.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har også prioriteret Chile højt under topmødet og havde mandag en bilateral samtale med Chiles præsident, Gabriel Boric.

- Det var en vigtig samtale med præsident Gabriel Boric. Chile er ambitiøs på den grønne omstilling og en værdifuld partner for Danmark, når det gælder støtte til en regelbaseret international orden, siger Mette Frederiksen i et tweet på Statsministeriets Twitter-profil.

Forud for mødet fastslog Mette Frederiksen mandag, at grønne løsninger fra Europa kan være med til at åbne forhold til Latinamerika og de caribiske lande. Hun erkendte samtidig, at der er gået for lang tid siden seneste møde med Celac-landene i 2015:

- Det er helt klart for mig, at kadencen skal sættes op. Der går simpelthen for lang tid imellem. Men jeg håber og tror også på, at man kan se, at EU og de enkelte europæiske lande er blevet bedre til at række ud, sagde Mette Frederiksen mandag.

/ritzau/