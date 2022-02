EU vil vedtage de hårdeste sanktioner nogensinde

Rusland har gennemført et "barbarisk" angreb på Ukraine. Og det vil blive straffet med de "hårdeste sanktioner", som EU-landene nogensinde har vedtaget.

Sådan lyder det fra EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og EU's udenrigschef, Josep Borrell.

De to har torsdag holdt et fælles pressemøde efter Ruslands angreb på Ukraine torsdag morgen.

- EU vil svare tilbage på stærkest mulige vis. EU vil implementere den hårdeste pakke sanktioner nogensinde, siger Josep Borrell.

Ifølge Borell er der tale om den "største overtrædelse af international ret". Ruslands fremfærd i Ukraine vil koste mange liv, siger han.

- Senere i dag vil vi præsentere en pakke med massive sanktioner for EU-landenes ledere, lyder det fra Ursula von der Leyen.

Udmeldingen kommer, forud for at EU-landenes ledere torsdag aften skal mødes. Det sker ved et ekstraordinært topmøde i Bruxelles.

Her ventes de at vedtage sanktionspakken og samtidig diskutere anden hjælp til Ukraine. Også om, hvordan man skal håndtere den ventede strøm af flygtninge fra Ukraine.

Ifølge von der Leyen vil sanktionspakken ramme Rusland på flere måder.

EU vil lægge op til, at vigtige sektorer i Ruslands økonomi får blokeret deres adgang til europæiske markeder. Derudover ventes Ruslands adgang til finansiering at blive stoppet.

Ursula von der Leyen lægger også op til at indefryse russiske midler og isolere russiske ledere. Det kan eksempelvis være i form af indrejse- og opholdsforbud.

- Ruslands ledere vil blive isoleret i hidtil uset grad, siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, på pressemødet.

Ifølge EU-Kommissionens formand arbejder EU nu på at koordinere sanktionerne med en række allierede lande som USA, Storbritannien, Australien og Canada.

- Vi vil svække Ruslands økonomi og bremse Ruslands mulighed for modernisering, siger von der Leyen.

Hun appellerer samtidig til den russiske befolkning om at genoverveje dens opbakning til Putin.

- Vi ved, at mange russere ikke ønsker krig. Putin risikerer fremtiden for Ruslands befolkning, siger von der Leyen.

Hun opfordrer samtidig Rusland til at trække sine tropper ud af Ukraine.

På aftenens topmøde i Bruxelles bliver spørgsmålet nu, om enigheden blandt EU-landenes ledere holder hele vejen til den sanktionspakke, som von der Leyen lægger op til.

Nogle EU-lande som blandt andre Italien har tidligere været skeptiske over for at ramme russisk energieksport. Blandt andet fordi det kan forværre prissituationen i EU.

Det kan dog være, at den type sanktioner holdes ude af EU-Kommissionens oplæg.

Også spørgsmålet om håndtering af flygtninge fra Ukraine ventes at blive et tema på aftenens møde.

Her bliver spørgsmålet til statsminister Mette Frederiksen (S), om man fra dansk side vil bidrage økonomisk til de lande, der ventes at modtage de første flygtninge. Lande som Polen, Ungarn og Slovakiet.

Eller om Danmark selv skal tilbyde at tage imod flygtninge fra Ukraine.

På topmødet skal ventes EU-landenes ledere også at diskutere anden hjælp til Ukraine. Det kan være det ømtålelige spørgsmål om våben, som Tyskland tidligere har været modstander af.

Også økonomisk hjælp og hjælp på efterretningsfronten kan komme på tale, når EU-landenes ledere mødes.

