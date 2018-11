Eurolande minder Italien om ansvar for at forhindre krise

Italiens regering mener, at øget forbrug og skattelettelser er vejen frem for hele Europa.

Italien skal ikke eksperimentere med Europas valuta, lyder det fra flere finansministre før et møde mellem eurolandene mandag.

- Deler man valuta med andre lande, så har man et ansvar over for hinanden, siger Irlands finansminister, Paschal Donohoe, på vej til mødet i Bruxelles.

Italiens regering har fremlagt et budget med skattelettelser og et øget offentligt forbrug. Det har Europa-Kommissionen - historisk - afvist.

Regeringen i Rom mener, at den har fundet en opskrift på vækst og fremskridt, som hele Europa bør følge.

- Vi tror på, at vi kan reducere gælden markant med et ekspansivt budget. Jeg er sikker på, at vi kan ændre reglerne om sparepolitik og investeringer, siger vicepremierminister Luigi Di Maio til Financial Times mandag.

Han retter fokus på USA, hvor præsident Donald Trump ifølge partilederen har haft succes med at følge en lignende vej med skattelettelser og investeringer.

Men der er ingen støtte at finde blandt kollegerne i eurozonen. De fleste finansministre understreger mandag, at man må i god dialog med Italien, så det ikke ender med en ny eurokrise.

- Den kloge vej er dialogens vej med udveksling af meninger, så vi finder den bedste løsning for eurozonen som helhed og for Italien. Den fælles valuta er på spil, siger Frankrigs finansminister, Bruno Le Maire.

Ved ankomsten til mødet understreger flere ministre, at Italien er herre over eget budget. Men regler er regler.

EU-Kommissionen, hvis opgave er at være reglernes vogter, har fremhævet flere problemer med Italiens budgetudspil, der som det første til dato er blevet afvist af kommissionen.

I budgettet lægges der op til en ifølge kommissionen for høj stigning i statsgælden i forhold til en tidligere fremlagt budgetprognose.

Desuden frygter man i Bruxelles, at Italien, som har eurozonen næsthøjeste gæld, kan bukke under for gældsbyrden.

Italien har afvist at sende et ændret budgetudspil til kommissionen, der har givet en frist til 13. november.

- Hvert land bærer ansvaret for eget budget. Har man en høj gæld, må man være mere forsigtig i forhold til lande, der har en lav gæld, siger den tyske finansminister, socialdemokraten Olaf Scholz.

/ritzau/