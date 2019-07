Europa forbereder sig på rekordvarm hedebølge

Myndigheder advarer om høje temperaturer, og fransk kraftværk tager forholdsregler, inden varmen tager fat.

Varm, varmere, varmest.

Frankrig og den vestlige del af Europa forbereder sig på en ny rekordvarm hedebølge, der ventes at komme rullende de kommende dage.

Meteorologer forudser høje temperaturer i en række lande. Ud over Frankrig gælder det Tyskland, Belgien, Luxembourg og Holland, hvor termometeret ser ud til at vise 40 grader for første gang torsdag.

Samme dag kan Frankrigs hovedstad, Paris, også risikere at slå sin varmerekord på 40,4 grader fra 1947.

Tirsdag blev der målt 41,2 grader i Bordeaux i den sydvestlige del af Frankrig. Dermed er den tidligere rekord på 40,7 grader fra 2003 slået.

Det franske energiselskab EDF har meddelt, at det midlertidigt vil lukke to reaktorer ved et atomkraftværk i den sydlige del af landet på grund af varmen.

Den ene reaktor lukkes allerede tirsdag aften, mens den anden bliver lukket onsdag. Begge ventes afkoblet indtil 30. juli.

Myndigheder rundt om i Europa har udsendt sundhedsadvarsler. Særligt ældre mennesker opfordres til at være ekstra opmærksomme i varmen.

Britiske meteorologer varsler, at den nuværende britiske varmerekord på 38,5 grader kan blive slået torsdag. Myndighederne advarer borgere med astma om en "giftig cocktail" af varme, fugt og øget forurening.

I Holland har regeringen aktiveret en "national varmeplan". Det inkluderer rådgivning for hospitaler, plejehjem og overvægtige.

Mandag udsendte Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) en varsel om, at en hedebølge ventes at ramme dele af landet fra onsdag.

En hedebølge er, når gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 28 grader på et sted.

Når mere end 50 procent af Danmarks areal opfylder betingelsen, defineres det som landsdækkende hedebølge.

/ritzau/AFP