Europa opsender sidste Ariane 5-løfteraket nogensinde

Det Europæiske Rumagenturs (ESA) løfteraket Ariane 5 er onsdag aften blevet sendt ud på sin sidste mission, inden løfteraketten går på pension.

Det viser en livestream fra ESA, hvor man kunne se raketten blive affyret fra Kourou i Fransk Guyana, som ligger i den nordøstlige del af Sydamerika.

Den 53 meter høje løfteraket når med sin sidste mission op på i alt 117 affyringer på cv'et. Den lettede klokken 23.00 dansk tid.

Raketten bærer på to militære kommunikationssatellitter. Det er Frankrigs satellit Syracuse 4B og Tysklands Henrich Hertz.

Missionen skulle egentlig være begyndt tirsdag aften, men den blev udskudt på grund af dårligt vejr.

- Ariane 5 er nu slut, og Ariane 5 har afsluttet sin tjeneste på perfekt vis, siger Stéphane Israël, som er administrerende direktør for Arianespace, der er ansvarlig for rumlanceringen, i den livestream, som kunne ses af opsendelsen.

Ariane 5 skal afløses af efterfølgeren Ariane 6. Efter flere tekniske problemer er Ariane 6 ikke skemalagt til at komme i aktion før næste år.

Indtil nu har Europa været afhængig af Ariane 5-raketten, som kan bære op til 11 ton, for dets tungeste missioner. Mellemtunge laster er blevet båret af den russiske Sojuz-raket, mens lettere laster er blevet sendt ud i rummet med Italiens Vega-raket.

Men Europa blev ifølge ESA's chef, Josef Aschbacher, sendt ud i en regulær rumopsendelseskrise, efter at Rusland stoppede adgangen til Sojuz-raketter på grund af spændinger over krigen i Ukraine.

Den nyeste version af Vega, Vega C, er desuden parkeret for tiden, efter at dens anden affyring gik i vasken i december.

Den administrerende direktør for Airbus, som er medejer af producenten af Ariane 5, Guillaume Faury, sagde i juni, at Europa for tiden er sårbart, hvad angår rummet.

- Alt presset er nu på Ariane 6, sagde han.

Ariane 6 forventes at påbegynde testaffyringer sidst på året i år, mens de første kommercielle affyringer forventes at finde sted næste år.

/ritzau/Reuters