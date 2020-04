Europa-Parlamentet åbner dørene for coronasyge og testcenter

Der kan ifølge aftale indrettes sengepladser i dele af Europa-Parlamentet, som skal huse et testcenter.

Ledelsen i Europa-Parlamentet har indgået en aftale med franske myndigheder om at stille bygninger til rådighed for et testcenter under coronapandemien.

Det omfatter en afdeling med sengepladser, skriver EU-Parlamentet i en skriftlig bekræftelse af aftalen. Det fremgår ikke, hvornår et center i givet fald vil åbne.

Parlamentsformand David Sassoli skriver på Twitter, at det er hovedkvarteret for EU-Parlamentet i Strasbourg, der skal huse disse krisefaciliteter.

- Vi vil stå sammen med vores værtsby og dens borgere i denne svære tid, skiver formand David Sassoli på Twitter.

Onsdag i sidste uge meddelte EU-Parlamentet i Bruxelles, at man havde tilbudt Belgien en lignende mulighed for at benytte lokaler under pandemien. Der har ikke umiddelbart været en reaktion fra belgiske myndigheder på dette tilbud.

Frankrig har været særdeles hårdt ramt af coronavirus, og mange er smittet i den østlige del af landet, hvor hospitaler har været fyldt til bristepunktet med lungesyge.

Nogle patienter - dog en mindre antal - er flyttet til nabolandet Tyskland, som har mere fri kapacitet på hospitalerne.

EU-Parlamentet har aflyst samlinger i Strasbourg under pandemien.

