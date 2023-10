Europa-Parlamentet stemmer asbestreform igennem

Et nyt asbestdirektiv er tirsdag vedtaget af Europa-Parlamentet efter afstemning i Strasbourg.

Det glæder parlamentsmedlemmet Marianne Vind (S).

- Dagens vedtagelse er en virkelig god nyhed for lønmodtagere i hele Europa. Problemet med asbest er nemlig stadig en stor udfordring.

- I Danmark fører asbest til flere end 300 dødsfald om året, og på tværs af EU er mellem fire og syv millioner europæere blevet udsat for asbest, udtaler hun ifølge en pressemeddelelse.

90.000 dør hvert år på baggrund af asbestrelaterede sygdomme i EU. Enhedslistens parlamentsmedlem, Nikolaj Villumsen, mener, at den nye reform kommer til at redde liv.

- Jeg er ærlig talt pavestolt over, at det er lykkedes. Da jeg startede i Europa-Parlamentet for fire år siden, var der ingen snak om asbest, selv om titusinder dør hvert år.

- Nu er det ikke bare lykkes at tvinge EU-Kommissionen til at lave lovgivning, det er også lykkes at forhandle markante forbedringer hjem, siger han.

Direktivet nedsætter EU’s grænse for asbest i arbejdsmiljøet fra 100.000 fibre per kubikmeter til 2.000 fibre per kubikmeter over en periode på seks år.

I Danmark lyder grænsen i forvejen på 3.000 fibre per kubikmeter.

- Asbestdirektivet vil fremover give bedre beskyttelse til de danske håndværkere, som alt for ofte støder på asbestholdigt materiale i forbindelse med renovation eller nedrivning af bygninger, lyder det fra Marianne Vind.

Direktivet stiller også nye krav til arbejdsgivere, som skal fjerne asbest. Man vil fremadrettet skulle være autoriseret og have det rigtige udstyr for at arbejde, hvor der er risiko for at indånde det kræftfremkaldende støv.

Ifølge en pressemeddelelse var asbest slet ikke på dagsordenen, da Nikolaj Villumsen blev valgt ind i EU-Parlamentet i 2019.

Det blev dog ændret i 2021 ved udgivelsen af "Villumsen-rapporten", hvorefter EU-Parlamentet pressede på hos kommissionen om en reform.

- Det her er på mange måder kronen på værket for fire års næsten konstant arbejde med asbest, siger Nikolaj Villumsen.

Afstemningen endte med 614 stemmer for, to imod og fire, der undlod at stemme.

/ritzau/