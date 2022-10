Alt afhænger af vejret. Europæerne gør klar til tykke trøjer, mens Putin ifølge eksperter håber, at kulde fra Sibirien blæser Europas støtte til Ukraine væk.

Europa ruster sig til at stå imod Sibiriens kulde uden Putins gas

Regeringer rundt om i Europa kæmper for at hindre, at der kommer strømudfald og mangler energi i den forestående vinter.

Meget afhænger af en faktor, som ingen har kontrol over, nemlig vejret. Prognoser for den kommende vinter er efterspurgte i disse dage.