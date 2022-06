Europæernes hjerter banker stadig for ukrainerne, og et markant flertal holder Rusland ansvarlig for krigen og de ubærlige billeder af børn, der lever og dør mellem ruinerne af udbombede skoler, børnehaver og boligblokke.

Men hjerterne banker mindre synkront, viser en ny undersøgelse blandt over 8000 indbyggere i ni EU-lande plus Storbritannien foretaget af den udenrigspolitiske tænketank European Council on Foreign Relations, ECFR, som offentliggøres i dag.