Europæisk lægemiddelagentur tror på vaccine omkring nytår

Inden nytår eller lige efter kan en vaccine være godkendt i Europa, vurderer Det Europæiske Lægemiddelagentur.

En godkendelse af en coronavaccine i Europa kan ligge klar i slutningen af 2020 eller starten af 2021.

Det vurderer Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), som skal godkende vacciner i EU.

Udmeldingen fra EMA er på linje med, hvad EU-Kommissions formand, Ursula von der Leyen, sagde i sidste uge.

- Det er vanskeligt at forudsige tidsplanen for godkendelser af vaccine præcist på nuværende tidspunkt, da data stadig indløber, og de løbende vurderinger stadig er i gang, oplyser EMA til nyhedsbureauet AFP.

- Afhængig af hvordan evalueringen skrider frem, kan EMA være i stand til at afslutte evalueringen af de mest fremskredne kandidater (vacciner, red.) i slutningen af året eller starten af næste år.

Meldingen kommer, efter at det svensk-britiske medicinalselskab AstraZeneca mandag har fremlagt foreløbige resultater fra et stort afsluttende studie med en coronavaccine.

I studiet viste vaccinen en effektivitet på 70 procent sammenlignet med den gruppe, der fik placebo. Det er højere, end man for eksempel normalt ser ved influenzavacciner.

AstraZeneca er det tredje store medicinalselskab, der har fremlagt resultater fra et afsluttende studie med en vaccine.

Ud over AstraZeneca er amerikanske Pfizer og Moderna de selskaber, der er længst fremme i udviklingen af en vaccine.

Under coronaudbruddet har det været muligt at udvikle en vaccine langt hurtigere end normalt, hvor processen typisk kan vare flere år.

Det skyldes blandt andet, at medicinalselskaber verden over har lagt enorme summer i udviklingen af vacciner.

Samtidig har myndighederne mulighed for at give en hurtigere godkendelse end normalt.

I nødsituationer - som coronaudbruddet er - er der mulighed for at få en betinget godkendelse af en vaccine.

I den proces får selskaberne lov til at sende data fra forsøgsstudier løbende - i stedet for at vente til studierne er afsluttede.

Samtidig har lægemiddelmyndighederne afsat en større del af deres ansatte til evalueringen, så det hurtigere kan afgøres, om vaccinen skal godkendes.

/ritzau/