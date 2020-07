Europæisk trio truer med sanktioner for våben til Libyen

Hvis våbenembargo i Libyen overtrædes, kan det udløse sanktioner, advarer Tyskland, Frankrig og Italien.

Tyskland, Frankrig og Italien vil overveje sanktioner mod lande eller andre, der overtræder FN's våbenembargo mod Libyen og sender våben ind i det nordafrikanske land.

Det siger regeringscheferne for de tre europæiske lande i en fælles udtalelse lørdag.

- Vi er klar til at overveje en mulig brug af sanktioner, hvis overtrædelserne af embargoen til lands, til vands og i luften fortsætter, lyder det.

De tre ledere, Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og den italienske premierminister, Giuseppe Conte, nævner ikke specifikt, hvilke stater eller enheder der kan blive mål for eventuelle sanktioner.

Frankrig har gentagne gange beskyldt Tyrkiet for at bryde våbenembargoen.

EU har for nylig etableret en flådemission, der skal overvåge og håndhæve våbenembargoen.

Libyen har været præget af borgerkrig, siden landets mangeårige leder, oberst Muammar Gaddafi, blev væltet og siden dræbt i 2011.

Tyrkiet støtter den internationalt anerkendte regering med premierminister Fayez al-Sarraj i spidsen.

Men hans regering er udfordret af general Khalifa Haftar, der med støtte fra adskillige militser har forsøgt at indtage hovedstaden, Tripoli, og tage magten.

Haftar har støtte fra Rusland, Egypten og De Forenede Arabiske Emirater.

Tyrkiets regering beskylder sidstnævnte for at sende våben til Haftar. Og Tyrkiet mener, at EU's flådemission mest rammer Libyens regering.

Forsøg på at mægle i konflikten har hidtil været forgæves.

- Vi opfordrer derfor alle parter i Libyen samt deres internationale støtter til at stoppe kamphandlinger og erhvervelse af våben i hele landet, lyder det i den fælles udtalelse fra Tyskland, Frankrig og Italien.

/ritzau/dpa