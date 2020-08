Europæisk trio afviser USA's krav om Iran-sanktioner

Storbritannien, Frankrig og Tyskland afviser sanktionsforslag og henviser til, at USA har forladt atomaftale.

USA's ønske om at genindføre FN-sanktioner over for Iran møder modstand hos Storbritannien, Frankrig og Tyskland.

De tre lande kan ikke støtte forslaget. Det meddeler de i en fælles erklæring torsdag aften dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I erklæringen bemærkes det, at USA har trukket sig ud af den multinationale atomaftale, der blev indgået med Iran i 2015, og som de tre lande fortsat bakker op om.

Aftalen om, at Iran skulle indstille sit atomprogram, betød, at sanktioner mod landet blev ophævet.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, meddelte onsdag, at udenrigsminister Mike Pompeo torsdag ville anmode FN's Sikkerhedsråd om at genindføre stort set alle FN-sanktioner mod Iran.

Det skulle ske ved at aktivere en særlig mekanisme, kendt som "snapback". Den skal gøre det muligt at genindføre alle sanktioner mod Iran, hvis landet bryder atomaftalen.

- Det er et snapback, ikke usædvanligt, sagde Trump, selv om tiltaget aldrig har været brugt før.

Men de tre europæiske lande mener ikke, at USA har juridisk ret til at kræve sanktionerne genoprettet, fordi Trump i 2018 valgte at trække ud USA ud af aftalen, skriver nyhedsbureauet dpa.

Omvendt mener USA, at det som medunderskriver af den oprindelige aftale har ret til at tage "snapback" i brug.

Frankrig og Storbritannien har en fast plads i Sikkerhedsrådet, mens Tyskland blev valgt ind for en toårig periode 1. januar 2019.

I en kommentar til udmeldingen fra de tre lande, som er nære allierede af USA, beskylder udenrigsminister Mike Pompeo dem for at "stille sig på ayatollahernes side", skriver AFP.

