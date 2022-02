Europæiske lande vil løsrive sig fra Ruslands energi

Mandag mødes EU's energiministre i Bruxelles. Målet er i første omgang at hjælpe Ukraine gennem den mangel på energi, der er opstået efter landet er blevet afskåret fra russisk energi. Men mødet markerer også første skridt mod en ny energidagsorden i EU.

Ifølge klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) har Ruslands invasion af Ukraine ført til et grundlæggende holdningsskift blandt mange EU-landes energiministre. Nu er det blevet et selvstændigt mål at afskære Rusland fra sin kontrol over energien i Europa.

- Det er en helt uholdbar situation, at vi i Europa er afhængige af gas fra Rusland. Det har vi længe syntes af hensyn til den grønne omstilling. Men den situation, vi står i lige nu, viser også, at det handler om sikkerhedspolitik, siger Dan Jørgensen.

Efter Ruslands invasion af Ukraine betegner Dan Jørgensen Putins Rusland som en "fjende af de europæiske demokratier".

Forud for mødet med energiministrene forventer Dan Jørgensen opbakning til et skifte væk fra russisk energi. Ikke mindst, fordi den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, i weekenden holdt en tale, der gav genlyd på hele kontinentet.

Blot to døgn efter at Scholz på sidste uges EU-topmøde have sagt nej til at ramme Rusland med de hårdeste sanktioner - inklusiv betalingssystemet Swift - gik konsekvenserne af Ruslands angreb på Ukraine tilsyneladende endelig op for Scholz.

Ud over at love at hjælpe Ukraine med våben og hæve Tysklands forsvarsbudget til 2,0 procent af BNP varslede den tyske forbundskansler også et grundlæggende skift i tysk energipolitik.

- Vi vil ændre kurs for at overvinde vores importafhængighed af individuelle energileverandører, sagde Olaf Scholz.

Tyskland vil blandt andet bygge to havneterminaler til flydende naturgas for at gøre sig uafhængig af russisk gas. Samtidig skal omstillingen til vedvarende energi speedes op.

- Vedvarende energi er frihedsenergi, lød det fra Tysklands finansminister, Christian Lindner.

Ifølge Dan Jørgensen "kan det nok ikke overdrives, hvor stor betydning" den tyske melding vil få.

- Der er ikke nogen tvivl om, at det faktum, at Europas største land nu går ind og siger, at der skal fuld turbo på den grønne omstilling, og vi skal være uafhængige af gas, er enormt væsentligt, siger Dan Jørgensen.

Han vurderer, at det vil være muligt at vende den europæiske energisupertanker væk fra Rusland. Også uden at sætte forsyningssikkerhed og priser over styr.

Ikke mindst fordi EU-landene allerede er blevet enige om at skære udslippet af drivhusgasser med 55 procent i 2030.

- Hvis vi skal lave den her omstilling i et forceret tempo, så er der behov for, at de allerstørste lande går forrest.

- De kan skabe det markedstræk, der kan drive den teknologiske udvikling, så priserne også blive sænket, siger Dan Jørgensen.

Han peger blandt andet på teknologien power-to-X, der er udset til at drive en stor del af den grønne omstilling.

Processen omdanner grøn elektricitet til brint. Det kan bruges som brændstof i tung industri eller tung transport, hvor elektricitet ikke er en mulighed.

- Hvis vi for alvor skal have teknologien ned i pris, så kræver det, at de store lande går med på den omstilling, siger Dan Jørgensen.

Det er det skift, som Tyskland nu har signaleret, håber Dan Jørgensen.

/ritzau/