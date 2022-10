Europæiske ledere gør klar til klimaindsats med Lula

Politiske ledere i Europa lykønsker mandag Luiz Inacio Lula da Silva med hans sejr ved Brasiliens præsidentvalg og opfordrer til et samarbejde i kampen mod klimaforandringer.

I Berlin har forbundskansler Olaf Scholz sendt sine lykønskninger til Lula og tilkendegivet, at han ser frem til et samarbejde om navnlig handel og klimabeskyttelse.

Den tyske udenrigsminister, Annalena Baerbock, kalder Lulas sejr et fremskridt for demokratiet klimabeskyttelse.

- Den største vinder er Brasiliens demokrati, fordi valget var retfærdigt og transparent. En anden stor vinder er verdens klima, siger hun.

Den britiske premierminister, Rishi Sunak, skriver på det sociale medie Twitter, at Storbritannien ser frem til et samarbejde med Brasilien om at styrke den globale økonomi og beskytte planetens ressourcer samt at styrke demokratiske værdier.

Spaniens premierminister, Pedro Sanchéz, hylder Lula for hans sejr og opfordrer indtrængende til et styrket samarbejde mod klimaforandringerne.

- Lykønsker Lula med sejren. Lad os arbejde sammen for at skaber mere social retfærdighed og lighed - og mod klimaforandringer, hedder det i et tweet fra Sanchez, som tilføjer:

- Dine gode resultater vil være den brasilianske befolknings gode resultater.

I Oslo siger klimaminister Espen Barth Eide fra det regerende Arbeiderparti, at Norge vil tage kontakt til Lula for at genoptage et samarbejde om at værne om regnskoven.

Lula da Silva overtager præsidentposten den 1. januar efter den stærkt kritiserede Jair Bolsonaro, som i sin præsidenttid har tilladt en kraftig optrapning af afskovningen i Brasiliens del af Amazonas.

- Vi vil tale med Lulas stab om at forberede det formelle og få en ny styring på plads, siger Barth Eide, som fremhæver, at der står betydelige summer indefrosset på konti i Brasilien i Amazonas-fonden, som kan udbetales hurtigt.

Bolsonaro har sat mange miljøtiltag for at redde regnskoven tilbage for at styrke landbrug og andre erhverv i områder, hvor der i dag er regnskov.

Bolsonaros prioriteringer førte til, at blandt andet Norge og Tyskland opgav at sende miljøstøtte til Brasilien i sommeren 2019.

– Det har været smerteligt for alle, som er optaget af klima, at se, hvordan Bolsonaro har set fuldstændigt bort fra gamle aftaler og løfter, siger Barth Eide.

/ritzau/AFP