Europæiske reaktioner på valget

* Sloveniens premierminister, Janez Jansa, har lykønsket USA's præsident, Donald Trump, selv om resultatet af præsidentvalget ikke er klart. Trumps kone, Melania, er i øvrigt født i Slovenien.

- Det er ret klart, at det amerikanske folk har valgt Donald Trump og Mike Pence til fire år mere, skrev Jansa på Twitter.

* Andre regeringschefer er mere tilbageholdende. Men på lavere niveau har Tyskland og Frankrig kommenteret situationen.

* Tysklands forsvarsminister, Annegret Kramp-Karrenbauer:

- Vi må gøre meget mere for vore egne interesser. Både Tyskland og især sammen med andre europæere.

* Tysklands finansminister, Olaf Scholz, taler om, at Europa må styrkes for at bevare en "regelbaseret verdensorden".

- Vi skal benytte lejligheden til at gøre Europa stærkt.

* Frankrigs finansminister, Bruno Le Maire:

- Vi skal ikke lade os narre. USA har ikke været en venlig partner for europæiske lande i flere år nu.

- Det amerikanske kontinent har løsrevet sig fra det europæiske kontinent.

Kilde: AFP

/ritzau/