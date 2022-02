Rusland må opgive at blive medlem af OECD efter invasionen af Ukraine, og Europarådet har suspenderet landet.

Europarådet og OECD lægger Rusland på is

Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OECD) har stoppet forhandlinger med Rusland om medlemskab.

Det meddeler OECD fredag aften.

Årsagen er det russiske angreb mod Ukraine, der blev indledt torsdag morgen.

- OECD viser fortsat stærk solidaritet med det ukrainske folk, står der i en meddelelse fra organisationens generalsekretær.

OECD fordømmer Ruslands "omfattende aggression" mod Ukraine.

Tilbage i 2014 blev forhandlingerne lagt på is som følge af Ruslands annektering af Krim i 2014. Men nu er de formelt afsluttet, fremgår det af meddelelsen fra OECD.

OECD vil lukke sit kontor i Moskva, og russiske ministre vil ikke længere blive inviteret med til møder i OECD-regi. Organisationen vil nu overveje, om Rusland skal have lov at deltage på lavere niveauer.

I forvejen har OECD på det kraftigste fordømt Ruslands invasion af Ukraine.

Tidligere fredag var det Europarådet, der markerede situationens alvor ved at meddele, at Rusland nu er suspenderet fra rådet.

På et ekstraordinært møde stemte 42 af de 47 medlemslande i Europarådet for at udelukke Rusland indtil videre.

Europarådet har som sin primære opgave at værne om demokrati, menneskerettigheder og retsstatslige principper i Europa.

Efter Ruslands indtog på Krim i 2014 fik landet frataget stemmeretten i Europarådet, men fik den tilbage i 2019, skriver nyhedsbureauet NTB.

Det er kun sket en enkelt gang tidligere, at rådet har suspenderet et medlem. Det var i 1969, da Grækenland var styret af en militærjunta. Styret trak sig som medlem, kort efter at det var blevet suspenderet, skriver NTB.

OECD har 38 medlemslande, mens 47 lande er medlemmer af Europarådet. Danmark er med i begge organisationer.

