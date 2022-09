Europas højrefløj hylder Melonis valgresultat i Italien

Højreorienterede politikere fra flere lande i Europa ønsker Giorgia Meloni fra Italiens Brødre tillykke med det, der indtil videre tyder på en valgsejr ved valget i Italien søndag.

- Vi jubler med Italien.

- Sverige i nord, Italien i syd: Venstreorienterede regeringer er gårsdagens nyt, skriver Beatrix von Storch fra tyske Alternative für Deutschland (AfD) på Twitter søndag aften med henvisning til, at det var højrefløjen, der vandt valget i Sverige tidligere på måneden.

Giorgia Melonis parti står til at få mellem 22,5 og 26,5 procent af stemmerne ifølge de foreløbige resultater, og den højrekoalition, som hun står i spidsen for, ventes at få flertal.

Natten til mandag sagde Meloni selv, at italienerne med deres stemmer har givet klar opbakning til en regering med Italiens Brødre i spidsen.

Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, der er fra det højreorienterede parti PiS, skriver tillykke til Giorgia Meloni på Twitter.

Det franske EU-parlamentsmedlem Jordan Bardella, der er fra Marine Le Pens parti, National Samling, skriver, at italienerne har givet EU-Kommissionsformand Ursula von der Leyen "en lektion i ydmyghed".

Han hentyder til, at von der Leyen i sidste uge sagde, at EU-Kommissionen havde værktøjer, den kunne tage i brug, hvis Italien ikke overholder EU-regler under en højreorienteret regering.

- Ingen trusler af nogen slags kan true demokratiet.

- Europas folk løfter deres hoveder og tager deres skæbne tilbage i deres egne hænder, skriver Jordan Bardella på Twitter.

