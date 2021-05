Europas store lande til Israel: Stop byggeriet på Vestbredden

22 er såret under sammenstød mellem palæstinensere og israelsk politi i Østjerusalem i sag om ret til huse.

I en fælles erklæring opfordrer en række af Europas store lande Israel til at høre op med planerne om mere nyt byggeri i de jødiske bosættelser på den besatte vestbred.

Bag erklæringen står Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Storbritannien.

- Vi opfordrer indtrængende Israels regering til at omgøre sin beslutning om at gå videre med opførelsen af 540 bosættelsesenheder i Har Homa E-området på den besatte vestbred og at ophøre sin politik med at udvide bosættelser hen over de palæstinensiske områder, hedder det.

- Hvis det gennemføres, så vil beslutningen om at gå videre med bosættelserne i Har Homa mellem Østjerusalem og Betlehem yderligere skade udsigterne til en levedygtig palæstinensisk stat med Jerusalem som hovedstad for både Israel og en palæstinensisk stat, skriver de.

Erklæringen kommer efter en nat, hvor der var hårde sammenstød mellem israelsk politi og palæstinensere i det besatte Østjerusalem.

22 palæstinensere meldes såret. 11 er anholdt.

Urolighederne skete i kvarteret Sheikh Jarrah. Det ligger tæt på Jerusalems gamle bydel.

Palæstinenserne havde deltaget i protester mod de løbende konfiskationer af palæstinensisk ejendom i Østjerusalem.

Konkret handler det om fire palæstinensiske familier. De er i fare for at blive sat ud af deres hjem, fordi jøder hævder, at det er deres, skriver AFP.

Tidligere i år afgjorde en domstol i Jerusalem, at husene ejes af de jødiske sagsøgere. De hævdede under retssagen, at palæstinenserne fortabte retten til husene under den krig, der fulgte efter staten Israels oprettelse i 1948.

