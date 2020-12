Europol advarer mod salg af falske vacciner på internettet

Det europæiske politisamarbejde Europol opfordrer EU til at være på vagt over for vaccinekriminalitet.

Den europæiske politisamarbejde Europol advarer mod salg af falske vacciner mod covid-19 på internettets mørke afkroge.

Samtidig opfordres EU's medlemslande til at være særligt agtpågivende over for kriminalitet i forbindelse med distribution og udvikling af coronavacciner.

Det skriver Europol i en pressemeddelelse.

Europol har allerede identificeret forsøg på at sælge falske vacciner på nettet. Det sker gennem reklamer for vacciner på det såkaldte mørke internet, hvor aktører kan færdes uden at blive sporet.

Fælles for disse reklamer er, at det er kendte biotech-selskaber, der fremstår som sælger af vaccinen.

- Disse falske vacciner kan udgøre en alvorlig trussel mod folkesundheden, hvis de er ineffektive eller giftige, skriver Europol i meddelelsen.

- Disse falske vacciner kan cirkulere på ulovlige markeder eller blive introduceret på det lovlige marked, tilføjes det.

Det ulovlige forsøg på salg skyldes ifølge Europol en stor efterspørgsel på vacciner mod covid-19, der på verdensplan har kostet over 1,5 millioner mennesker livet.

Den store efterspørgsel vil ifølge Europol gøre, at mange vil forsøge at få fat på en vaccine ad alternative kanaler.

Derfor forventer Europol, at der vil komme flere falske vacciner, når de rigtige og godkendte vacciner kommer på markedet.

Europol opfordrer af den grund EU's medlemslande til at være særligt agtpågivende over for kriminelle aktiviteter i den forbindelse.

/ritzau/