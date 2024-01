Europol forventer øget kokainindsmugling til Europa

EU’s politiagentur, Europol, forventer, at kokainindsmugling til Europa vil fortsætte med at vokse over de næste to år på baggrund af en øget produktion i Sydamerika.

Det siger Europols direktør, Catherine De Bolle, til nyhedsbureauet dpa.

- Vi kan ikke stoppe det fuldstændig, da efterspørgslen er for stor, siger hun.

Europol peger også på, at politienhedens succes i kampen mod narkosmugling er blevet større.

I 2023 blev mere end 300 ton kokain konfiskeret.

Catherine De Bolle fortæller, at man aldrig før har haft så stor indsigt i de kriminelle narkosmuglingsorganisationer. Både når det gælder de internationale forsyningskæder og lokalt salg.

Størstedelen af kokainen, som ender i Europa, bliver smuglet fra Sydamerika ind gennem de to store havnebyer, Antwerpen i Belgien og Rotterdam i Holland.

Toldarbejderne i havnene finder oftere større mængder kokain gemt i skibscontainere.

I august i Rotterdam fandt man den største ladning til dato. Omkring 8000 kilo kokain var gemt i en container med bananer.

Belgiens indenrigsminister Annelies Verlinden fortæller i et interview med mediet Politico, at man i Belgien beslaglagde mindst 120 ton kokain i 2023, hvilket er ny rekord. I 2022 lød tallet på 110 ton og i 2021 50 ton.

Under Belgiens EU-formandskab bliver initiativet "European Port Alliance" skudt i gang den 24. januar som en del af et uformelt møde mellem EU-medlemslandenes indenrigsministre.

En del af initiativet handler om at engagere de private havne- og fragtselskaber i kampen mod narkotikaindsmugling.

Europol mener, at beslaglæggelserne blot er en brøkdel af den totale mængde indsmuglet kokain. Men ifølge Cathrine De Bolle kan det mærkes hos de kriminelle organisationer, som i et stigende antal tilfælde forsøger at få den konfiskerede kokain tilbage.

/ritzau/dpa