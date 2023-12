Europol: Gaza-krig giver forhøjet terrortrussel i Europa

Risikoen for terrorangreb i Europa er øget, siden den militante palæstinensiske gruppe Hamas angreb Israel 7. oktober, og Israel har svaret igen med en omfattende militæroperation i Gazastriben.

Det siger direktøren for det europæiske politisamarbejde, Europol, til nyhedsbureauet dpa.

To nylige angreb i Bruxelles og Paris var motiveret af begivenhederne i Mellemøsten, påpeger direktør Catherine De Bolle.

- Terrortruslen er øget, efter at Hamas angreb Israel og Israel reagerede på angrebet i Gazastriben, siger hun.

De Bolle tilføjer, at jihadistgrupper udgør den største trussel.

Europol ser tydelige overlap mellem Hamas og to andre militante bevægelser, Islamisk Stat og al-Qaeda.

De to sidstnævnte ser den genopblussede konflikt i Mellemøsten som en mulighed for endnu en gang at profilere sig internationalt.

Det passer godt for Hamas, der ønsker at række ud over de palæstinensiske områder, Gazastriben og Vestbredden, siger Europol-chefen.

Alle tre grupper er på EU's liste over terrororganisationer.

Disse bevægelser går specifikt efter unge mennesker eller personer med psykiske problemer, som de forsøger at få til at udføre angreb.

Internettet er et vigtigt værktøj for grupperne, siger De Bolle.

Hun går i rette med opfattelsen af gerningsmænd, der handler på egen hånd.

- Det kan være, at de foretager angrebene alene, men de er en del af et miljø på internettet, siger Europol-chefen.

Onsdag aften blev fire såret i et skyderi på åben gade i Bruxelles.

Fire dage inden blev én person dræbt og to andre såret i et knivangreb i Paris. Gerningsmanden oplyste til fransk politi, at han var berørt af situationen i Gazastriben.

/ritzau/dpa