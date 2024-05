Eurovision smider Holland ud før finalen på grund af anmeldelse

Hollands finalist ved Eurovision, Joost Klein, kommer ikke til at optræde ved finalen lørdag aften på grund af en politiefterforskning.

Det oplyser arrangøren af Eurovision, European Broadcasting Union (EBU), i en udtalelse på sin hjemmeside.

Svensk politi efterforsker en anmeldelse indgivet af et kvindeligt medlem af et produktionshold på Eurovision.

Selve sangkonkurrencen finder sted i den sydsvenske by Malmø.

- Mens efterforskningen pågår, er det ikke passende, at han (Joost Klein, red.) fortsætter i konkurrencen.

- Vi vil gerne gøre det klart, at i modsætning til nogle medieudtalelser og spekulationer på sociale medier involverer denne hændelse ikke nogen anden kunstner eller et delegationsmedlem.

- Vi fastholder en nultolerance over for upassende opførsel ved vores arrangement og forpligter os til at sikre et sikkert og trygt arbejdsmiljø for alle medarbejdere ved konkurrencen, skriver EBU.

Det er foreløbig uvist, hvad anmeldelsen handler om. Men EBU skriver, at Joost Klein med sin opførsel har brudt Eurovisions konkurrenceregler.

På det sociale medie X skriver den hollandske tv- og radiostation Avrotros, som står for afviklingen af Hollands nationale melodigrandprix, at den er bekendt med, at Joost Klein er blevet diskvalificeret.

Beslutningen om at smide den hollandske kunstner ud af sangkonkurrencen chokerer Avrotros, som kalder udsmidningen for "uforholdsmæssig".

Joost Klein, der stillede op med sangen "Europapa", deltog ikke ved Eurovisions generalprøver fredag. Her lød det fra EBU, at Eurovision var i gang med at undersøgen en "hændelse" med forbindelse til den hollandske sanger.

Med Hollands exit fra Eurovision er der 25 deltagere i finalen lørdag aften.

Foruden urolighederne omkring Hollands repræsentant har der op til finalen været fokus på Israel, som er blandt finalisterne.

Aktivister og kritikere har krævet, at Israel udelukkes fra årets Eurovision på grund af landets fremfærd i Gaza. Men det har EBU afvist med henvisning til, at Eurovision er en upolitisk sangkonkurrence.

/ritzau/