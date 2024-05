Eurovisions afstemning for ikke-deltagende lande er udskudt

Stemmeafgivningen til Eurovision for de lande, der ikke selv deltager i det internationale melodigrandprix, er blevet forsinket.

Det fremgår af en meddelelse på den hjemmeside, som seere fra disse lande skal afgive deres stemme igennem.

Forsinkelsen gælder, "indtil en igangværende efterforskning vedrørende den hollandske deltager er blevet afsluttet", lyder det i meddelelsen.

Det fremgår ikke, hvornår det kan ventes, at hjemmesiden åbner for forhåndsafstemningen.

Natten til lørdag dansk tid oplyste European Broadcasting Union (EBU), at politiet i Malmø undersøger en hændelse med Joost Klein, som repræsenterer Holland i årets Eurovision.

Det skete, efter at Joost Klein var blevet udelukket fra at deltage ved fredagens anden generalprøve forud for finalen lørdag.

Flere svenske medier har skrevet, at sagen handler om, at Klein skal have været i en fysisk konfrontation med en fotograf. Det er dog ikke bekræftet fra officielt hold.

