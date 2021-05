Eurovisions storfavorit til sejren har danske rødder

Bandet Måneskin, der repræsenterer Italien ved Eurovision, kan skaffe lidt tiltrængt dansk hæder.

Når finalen i Eurovision lørdag bliver afholdt i Rotterdam Ahoy, er det uden den danske duo Fyr Og Flamme.

Den blev nemlig vejet og fundet for let, da de europæiske tv-seere i torsdags skulle sende deres favoritter videre til det store, afgørende show.

Men der er stadig danskere, der kan krydse fingre for en sejr i det europæiske melodigrandprix.

Italien stiller i år op med gruppen Måneskin, der, som navnet antyder, har dansk blod i årerne - deres bassist, Victoria De Angelis, er nemlig halvt dansk.

- Jeg er virkelig stolt af, at jeg på en måde også repræsenterer Danmark - både med vores bandnavn og også her i konkurrencen. Det betyder meget for mig, har hun sagt til det danske fanmedie Good Evening Europe.

Det er slet ikke utænkeligt, at den italienske gruppe, der stiller op med nummeret "Zitti E Buoni", vinder årets Eurovision-finale.

Bookmakerne har et overordentligt godt øje til sangen, der også bliver spillet heftigt på musikstreamingtjenesterne.

Måneskin har i forvejen en stor fanskare - de har både været med i det italienske "X Factor" og udgivet flere album, der er gået nummer ét i Italien.

Ifølge bookmakerne kommer Victoria De Angelis og Måneskin til at dyste mod blandt andet Malta og Frankrig om sejren.

Mens Malta blev stemt videre fra den første semifinale i Eurovision, er finalen for både Frankrig og Italien første gang, de skal optræde.

Sammen med Storbritannien, Tyskland og Spanien betaler de nemlig den største del af Eurovision-gildet, og får derfor lov at springe semifinalerne over. Det samme gør værtslandet Holland.

Alle vores skandinaviske naboer er blevet stemt videre til finalen, men det er kun Island, der ifølge bookmakerne kan være dark horse til sejren.

Et medlem af bandet Daði Gagnamagnið, der repræsenterer landet, blev dog tidligere på ugen testet positiv for coronavirus, og derfor optræder gruppen ikke fysisk i Rotterdam Ahoy, men må nøjes med at være med live-on-tape.

Hvis man vil sende en stemme af sted på et nummer med rød-hvide kræfter bag sig i finalen, så har danske Thomas Stengaard en finger med i spillet i både San Marinos og Cyperns sang.

Han er sangskriver, og har tidligere stået bag Emmelie de Forests "Only Teardrops", der vandt Eurovision i 2013.

- Jeg var jo så heldig, at allerførste gang, jeg lavede en Eurovision-sang, der vandt den det hele. Det var lidt begynderheld, siger Thomas Stengaard og smiler.

Men årets konkurrence er også noget særligt for ham, fordi han har hele to finalebud med - Cyperns "El Diablo" og San Marinos "Adrenalina".

- Det kan jeg kun være stolt af, for det er en lille klub af folk, der har prøvet det. Nogle sangskrivere laver jo kun Eurovision-sange, men jeg gør det bare ind i mellem, fordi det er sjovt, siger han.

Bag Aserbajdsjans pompøse sceneshow gemmer sig også en dansker - nemlig sceneinstruktøren Mads Enggaard, der tidligere har arbejdet på det danske melodigrandprix.

Eurovision-finalen bliver sendt på DR1 klokken 21.00 lørdag aften.

/ritzau/