EU's 13. sanktionspakke er på vej

EU sigter efter at godkende sin 13. sanktionspakke mod Rusland inden den 24. februar.

Det skriver mediet Bloomberg News med henvisning til folk tæt på sagen.

Sanktionspakken ventes at fokusere på at lappe huller, der gør det muligt at omgå de nuværende sanktioner via eksempelvis tredjeverdenslande. Derudover vil man tilføje nye navne og aktører til sanktionslisten.

Mandag afholdes ministerrådsmøde for EU's udenrigsministre, heriblandt danske Lars Løkke Rasmussen (M), i Bruxelles. Her ventes sanktionspakken at blive vendt.

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, deltager i mødet over video. Over mødet skal mere langsigtede sikkerhedsforpligtelser og militær støtte drøftes.

/ritzau/