EU's asbestreform skal beskytte håndværkere og forhindre dødsfald

Asbestrelaterede sygdomme fører til flere end 300 dødsfald om året i Danmark.

Derfor ser EU-parlamentsmedlemmerne Nikolaj Villumsen (EL) og Marianne Vind (S) frem til, at EU's asbestreform skal stemmes til godkendelse tirsdag i Strasbourg.

- Asbest er den største dræber, vi har på arbejdspladserne. Det er omkring 90.000, der dør hvert år af asbestrelaterede sygdomme i EU.

- Derfor er det akut, at vi handler, siger Nikolaj Villumsen.

Det nye direktiv sænker EU's grænseværdi for asbest i arbejdsmiljøet fra 100.000 fibre per kubikmeter til 2.000 over en periode på seks år.

Fra vedtagelsen bliver grænsen 10.000.

I Danmark har man i forvejen en grænseværdi på 3.000 fibre per kubikmeter.

- Der er asbest i helt utroligt mange bygninger, og i de her år er der mange mennesker, der energirenoverer deres huse.

- Det betyder, at der er håndværkere, der kommer i kontakt med de byggematerialer, man brugte, før asbest blev forbudt i firserne, siger Marianne Vind.

Konkret vil det nye direktiv betyde, at man vil skulle bruge værnemidler mod asbest, hvis det måles tilstede ved den nye grænse.

- Når man kommer i kontakt med asbest uden værnemidler, er der en risiko for at få kræft, og det er noget, man dør af, fortæller Marianne Vind.

En anden del af reformen er, at man nu skal autoriseres for at arbejde med fjernelse af asbest.

- Fremover skal arbejdsgiverne bevise, at de har det rigtige sikkerhedsudstyr, og at deres medarbejdere har de rigtige kurser, inden arbejdet med at fjerne asbest går i gang, forklarer Marianne Vind.

Det mener også Nikolaj Villumsen er afgørende.

Han fortæller, at den del er blevet forhandlet igennem undervejs. Ligesom at EU-Kommissionen ville have en grænseværdi ned til 10.000 kontra reformens endelige grænseværdi på 2.000 fibre per kubikmeter.

EU-Parlamentet stemmer om reformen mellem klokken 12 og 13.

/ritzau/