EU's budgetkommissær tror på aftale om Ukraine-støtte

EU-medlemmernes stats- og regeringschefer skal nok lande en aftale om 50 milliarder euro til Ukraine inden ugen er omme, da pengene også vil komme Ungarn til gode.

Det siger Johannes Hahn, der er EU-kommissær med ansvar for budgettet.

Med sin budgetrevidering ønsker EU frem til 2027, at give 33 milliarder euro i lån og 17 milliarder i tilskud til Ukraine.

Der skal være enighed blandt alle 27 medlemslande, når en fremtidig plan for økonomisk støtte til Ukraine skal findes torsdag og fredag, hvor der er EU-topmøde i Bruxelles.

Ungarns Viktor Orbán har flere gange modsat sig EU's linje og truer nu med at blokere for både EU-Kommissionens ønske om at give 50 milliarder euro over fire år i støtte til Ukraine. Samt forslaget om at indlede EU-optagelsesforhandlinger med Ukraine.

En donationsaftale fra EU's side er vigtig, da det er usikkert, om der kommer flere penge fra USA, skriver Reuters.

- Den amerikanske regering fortalte os i foråret, at de vil være glade for, hvis vi stod i spidsen for den langsigtede støtte til Ukraine også som en form for politisk pres på Repræsentanternes Hus og Senatet.

- Det er alle ledere klar over, og derfor tror jeg, når alt kommer til alt, at Ungarn vil give grønt lys, for det er også i deres egen interesse, lyder det fra Hahn.

Ungarn har et ønske om flere midler fra EU til at standse ulovlig indvandring og til betaling af tredjelande for at holde migranter fra at krydse grænsen til Europa.

I det nye budgetforslag er der ud over de 50 milliarder euro til Ukraine sat 15 milliarder af til politikområder som ulovlig indvandring.

- Det er en pakke. Ikke kun for Ukraine. Der er noget i den til migration, grænsebeskyttelse, støtte fra lande som Tyrkiet, gode venner af Ungarn og omvendt, siger Hahn.

/ritzau/Reuters