EU's databeskyttelse vil have forbud mod spionprogram

EU's tilsynsmyndighed for databeskyttelse, EDPS, opfordrer tirsdag til, at der indføres et forbud mod det omstridte spionageprogram Pegasus. Det er udviklet af det private selskab NSO Group i Israel.

Det tilsynsførende EU-organ siger, at "anvendelsen af Pegasus kan føre til et hidtil uset omfang af overvågning og indgreb i de mest intime dele af vores privatliv".

Israel er kommet under globalt pres som følge af beskyldninger om, at Pegasus har er blevet misbrugt af udenlandske regeringer til at udspionere menneskerettighedsaktivister, journalister og politikere.

NSO har sagt, at det hverken vil bekræfte eller afvise disse beskyldninger. Selskabet siger, at det ikke har indflydelse på, hvordan systemet anvendes af de regeringer, som har købt det.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Et forbud mod udvikling af systemer som Pegasus og mod anvendelsen af det, vil være det mest effektive, når det gælder om at beskytte vores fundamentale rettighed og frihed, siger EDPS.

- Centralt i debatten om brugen af redskaber som Pegasus gælder der ikke kun spørgsmål om brugen af teknologien, men også spørgsmål om retten til privatliv, hedder det videre.

Pegasus er blevet anvendt i forsøgte og gennemførte hackerangreb mod smarttelefoner anvendt af journalister, topembedsmænd og menneskerettighedsaktivister på globalt plan. Det viste en undersøgelse, som blev offentliggjort sidste år.

Undersøgelsen stammer fra 17 medieorganisationer på et initiativ af nonprofit journalistgruppen Forbudte Historier. Gruppen har hovedkvarter i Paris.

Teknologigiganten Apple siger, at NSO Group skal have brugt Pegasus til at få adgang til brugeres Apple-enheder. Flere aviser, herunder franske Le Monde, har beskrevet, at Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, er en af dem, hvis telefon er blevet overvåget.

/ritzau/Reuters