Medlemslande har givet bred støtte til EU-Kommissionens plan om at indføre told for 21 milliarder kroner.

EU's gengældelsestold mod USA er klar i juli, meddeler EU-Kommissionen.

EU-kommissær Maros Sefcovic siger ifølge Reuters, at medlemslandene har givet bred støtte til EU-Kommissionens plan om at indføre told for 2,8 milliarder euro (omkring 21 milliarder kroner).

Toldafgifterne opfattes som en reaktion på amerikanske toldafgifter.

- Kommissionen venter at afslutte de relevante procedurer i en koordinering med medlemslandene inden udgangen af juni, så de nye toldsatser kan begynde at gælde i juli, siger Maros Sefcovic.

USA har indført straftold på stål og aluminium over for EU fra 1. juni. De øgede amerikanske toldsatser sigter især på at ramme kinesisk prisdumping på det amerikanske marked.

Men europæiske politikere og eksperter har også advaret om en mulig handelskrig mellem EU og USA.

- Vores handels- og investeringsforhold til USA er i stigende grad komplekst. Og det kræver en omhyggelig politisk håndtering i de næste par uger, sagde EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, i sidste uge.

EU har blandt andet foreslået at fastsætte told på amerikansk bourbon, biler og motorcykler.

Dansk Erhverv beklager den igangværende udvikling:

- Det er dybt beklageligt, at vi nu er kommet dertil, at EU bliver nødt til at gengælde den straftold, som USA har indført på stål og aluminium fra EU.

- Der er ingen vindere i en handelskrig, og det er derfor afgørende, at der fortsat arbejdes på højtryk ad de diplomatiske kanaler mellem Bruxelles og Washington for at få rullet den opståede situation tilbage, hedder det i en kommentar til den seneste udvikling.

/ritzau/