EU's handelschef tvivler på at tilbud til Trump er nok

EU forudser ikke nye midlertidige undtagelser fra USA's told på stål og aluminium, siger handelskommissær.

EU's tilbud om at give bedre markedsadgang for amerikanske virksomheder i Europa for at undgå en handelskrig er næppe godt nok til at tilfredsstille USA.

Det siger EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, tirsdag på et handelsministermøde i Bruxelles.

- Jeg tror ikke, at de synes, at det er nok, siger Malmström.

USA's præsident, Donald Trump, har indført en told på 25 procent på stål og ti procent på aluminium.

Den skal især ramme kinesisk dumping på det amerikanske marked, men den truer også med at udløse en handelskrig mellem EU og USA.

Foreløbig er EU midlertidigt undtaget for de nye toldsatser. Men kun frem til 1. juni.

Da tolden blev indført i marts, blev EU i første omgang undtaget frem til 1. maj.

Siden blev undtagelsen forlænget med en måned, men det sker næppe igen, forudser Malmström.

- Der har været signaler om, at undtagelserne ikke vil blive forlænget, siger handelskommissæren.

- Der vil komme en eller anden beslutning, og vi må forberede os på forskellige scenarier, siger hun.

Enten vil tolden ramme Europa, eller også kommer der "andre former for begrænsende tiltag", forventer Malmström uden at uddybe, hvad det kunne være.

På et topmøde i Sofia i sidste uge blev EU-landene enige om at tilbyde USA forhandlinger om bedre gensidig adgang til hinandens markeder.

Men det tilbud gælder kun, hvis USA fritager EU permanent for den højere told.

Tilbuddet om at åbne markederne mere omfatter blandt andet industriprodukter, herunder biler, og liberalisering af markedet for offentlige indkøb.

Malmström er i løbende kontakt med den amerikanske handelsminister, Wilbur Ross.

- Samtalerne vil fortsætte frem til 1. juni, siger hun.

EU's handelskommissær forventer, at den endelige beslutning, om hvad USA vil gøre, bliver taget af Donald Trump.

- Men jeg forventer også, at Wilbur Ross vil komme med en anbefaling til ham. Og være ærlig over for mig om et par dage om, hvilken anbefaling han vil komme med, siger hun.

Om Trump så vil følge den anbefaling, han måtte modtage, ved hun ikke.

- Det får vi at se, siger Malmström.

EU besluttede tirsdag på mødet i Bruxelles også at indlede forhandlinger om frihandel med Australien og New Zealand.

/ritzau/