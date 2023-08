EU's klimakommissær vil trække sig for at føre valgkamp i Holland

EU's klimakommissær, Frans Timmermans, vil trække sig fra posten for at stå i spidsen for en venstrealliance ved Hollands parlamentsvalg.

Det siger en EU-embedsmand tirsdag.

Holland skal til parlamentsvalg 22. november, og her skal Timmermans stå i spidsen for partierne GroenLinks og det socialdemokratiske Partij van de Arbeid. Det bekræfter partierne selv.

I næsten et årti har Timmermans været en del af EU-politik - ofte som en fremtrædende figur.

Men nu skal han altså tage del i en hollandsk valgkamp, der som den første siden 2006 bliver uden den afgående premierminister, Mark Rutte, som leder for konservative VVD.

Det står ikke klart, hvem der skal afløse Timmermans, som er vicepræsident for Europa-Kommissionen og står i spidsen for EU's såkaldte Green Deal - en omfattende pakke af klimapolitiske tiltag.

Holland ventes at nominere en ny kandidat til EU-Kommissionen. Men den kandidat får ikke automatisk de samme ansvarsområder som Timmermans.

/ritzau/Reuters