EU's ledere forlænger sanktioner mod Rusland

EU's økonomiske sanktioner mod Rusland for dets rolle i Ukraine-konflikt bliver forlænget med seks måneder.

EU's ledere er blevet enige om at forlænge økonomiske sanktioner mod Rusland for dets rolle i konflikten i det østlige Ukraine, skriver nyhedsbureauet dpa.

Sanktionerne bliver forlænget med seks måneder under et topmøde mellem EU's stats- og regeringschefer i Bruxelles.

EU's ledere mener ikke, at Rusland lever op til Minsk-aftalen, der skal sikre en ende på den årelange konflikt i det østlige Ukraine, som indtil videre har dræbt over 13.000 mennesker ifølge The Guardian.

/ritzau/