EU's maritime mission har afvist 11 angreb fra houthier

EU's maritime operation "Aspides" i Det Røde Hav har afvist 11 angreb siden missionens begyndelse den 19. februar. Det er blandt andet sket gennem nedskydning af ballistiske missiler.

Det oplyser EU's udenrigschef, Josep Borrell, på et pressemøde i Bruxelles mandag. Her gjorde udenrigschefen status over de første uger af missionen.

- Det er en operation, som har et højt niveau af militært engagement og dermed af risko, men missionen har alene et defensivt mandat.

- Vi er ikke involveret i operationer mod houthierne. Skibene er kun udsendt for at beskytte mod angreb, siger Josep Borrell.

"Aspides" har ifølge Josep Borrell i alt beskyttet 68 skibe siden missionens begyndelse.

Ifølge EU's udenrigschef er missionen nødvendig, fordi drone- og missilangreb fra houthierne betyder, at containerprisen fra Kina til Europa er fordoblet lige som forsikring af skibe i området, der er steget med 60 procent.

- Vi kan ikke lade denne del af verden være uden beskyttelse. Det er en del af vores strategiske interesse, siger Josep Borrell.

Den udsendte flåde er dog på en svær opgave. Ifølge kontreadmiral Vasileios Gryparis, der leder missionen, svarer operationsområdet til det samlede landområde for de 27 EU-lande.

Det vil med andre ord tage flåden ti dage at sejle fra den ene ende af området til den anden.

Derfor har operationen koncentreret sig om et højrisikoområde i den sydlige del af Det Røde Hav.

Det begrænser operationsområdet, men har indtil videre givet udsatte skibe den nødvendige sikkerhed, mener Vasileios Gryparis.

- Denne mission er vejen frem. Vi har vist, hvad vi kan gøre med den nuværende mængde af skibe. Hvis vi øger antallet, så kan vi udbrede missionen til resten af missionsområdet, siger Vasileios Gryparis.

Han fastslår dog, at "Aspides" med det nuværende setup har formået at beskytte alle de skibe, der har bedt om hjælp.

Den danske fregat "Iver Huitfeldt" har indgået i den internationale koalition mod houthierne.

"Iver Huitfeldt" oplevede den 9. marts tekniske problemer med en svigtende radar og defekt ammunition under et droneangreb i Det Røde Hav.

/ritzau/