EU's migrationsproblem skygger forud for von der Leyens tale

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, skal onsdag holde sin sidste tale om den europæiske unions tilstand i denne valgperiode.

Den ventes at blive brugt til at fremhæve resultater på områder som klima, corona og krigen i Ukraine.

Men et problem bliver tilsyneladende ved med at vokse, før borgerne i de 27 EU-lande om ni måneder skal stemme ved valgene til EU-Parlamentet. Det er migration.

- Vi er kun i september, men allerede nu er der kommet lige så mange migranter via den centrale Middelhavs-rute, som der gjorde hele sidste år, siger Jeroen Lenaers fra den borgerlige EPP-gruppe.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tirsdag var der bitter debat i EU-Parlamentet om de stigende migrationstal og den aftale, som von der Leyen sammen med Italiens premierminister, Giorgia Meloni, og Hollands premierminister, Mark Rutte, har indgået med Tunesien.

Også antallet af personer, der samlet set søger asyl i Europa, er steget. En opgørelse fra Den Europæiske Unions Asylagentur viser, at 519.000 personer søgte asyl i EU i første halvdel af 2023. Det er en stigning på 28 procent i forhold til første halvdel af 2022.

Dermed kan antallet ifølge asylagenturet nå over en million i 2023.

I sommermånederne har EU-landene og EU-Kommissionen forsøgt at få flere aftaler på plads, som kan dæmme op for tilstrømningen. Men hidtil er det ikke lykkedes at få det omsat til en lavere tilstrømning.

Mens EU-landenes ministre i juni indgik en aftale om centrale dele af den fælles asyl- og migrationspagt, så er der endnu ikke enighed i EU-Parlamentet.

Også von der Leyens aftale med Tunesien får kritik fra flere sider i EU-Parlamentet. Aftalen giver penge til Tunesien, så landet kan styrke grænsekontrollen og dermed dæmpe migrationen til EU.

Formand for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i EU-Parlamentet Iratxe García Pérez mener ikke, at aftalen skal gennemføres, fordi den tunesiske regering ifølge Pérez ikke opretholder menneskerettighederne.

Artiklen fortsætter under annoncen

- EU-aftalen med Tunesien afspejler ikke lovgivningen om menneskerettigheder. Den opretholder ikke vores værdier, fordi vi eksternaliserer grænsebevogtningen. Dermed kan vi ikke garantere minimumsrettigheder for asylansøgere. Det er ikke rigtigt at sende en sådan besked fra Europa, siger Iratxe García Pérez.

Debatten rammer lige ind i et af de forventede temaer ved det kommende valg til EU-Parlamentet: et muligt skred til højre som følge af udfordringerne med migration og inflation.

Derfor håber formanden for den største borgerlige gruppe, EPP, Manfred Weber, at Ursula von der Leyen onsdag vil tale for løsninger.

- Mange byer har nået deres maksimale kapacitet i forhold til, hvor mange asylansøgere, de kan tage imod. Nu har vi brug for at høre von der Leyen, Macron (Frankrigs præsident, red.) og Scholz (Tysklands forbundskansler, red.) sige, at vi har svar på, hvordan vi løser migration.

- Ursula von der Leyens tale er først og fremmest for os en chance for at sige, at vi står sammen, og når vi står sammen som europæere, så kan vi løse problemerne, siger Manfred Weber.

/ritzau/