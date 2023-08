EU's militærchef sår tvivl om ukrainsk modoffensiv

Formanden for EU's militære komité (EUMC), Robert Brieger, sår tvivl om, hvorvidt Ukraine får held med at genvinde det territorie, Rusland har besat.

Det siger han i et interview med den tyske avis Die Welt.

- Om Ukraine kan genoprette fuld suverænitet med de ressourcer, de har tilgængelige, forbliver tvivlsomt, lyder det fra Brieger.

EUMC er den øverste militære enhed i EU, som består af 27 medlemslande.

Angående Ukraines modoffensiv, der har stået på siden juni, siger Brieger yderligere, at man bør være varsom med at forvente, at landet formår at bryde igennem de russiske forsvarslinjer.

Danmark har lovet Ukraine 19 kampfly af typen F-16. Også Holland donerer kampfly.

Det er håbet, at kampflyene, som Ukraine længe har efterspurgt, kan hjælpe Ukraine med at genindtage og forsvare sit territorie.

Ifølge anonyme amerikanske og andre vestlige repræsentanter, som har talt med avisen The New York Times, skyldes Ukraines haltende modoffensiv, at landets styrker er placeret forkert.

Også USA's topgeneral, Mark Milley, har for nylig indrømmet, at de seneste to måneder af offensiven har været "lange, blodige og langsommelige".

- Det har taget længere, end Ukraine havde planlagt. Men de gør begrænsede fremskridt, siger han ifølge The New York Times.

Med oprustning fra primært vestlige lande begyndte Ukraine i juni en modoffensiv, der har fokus på at erobre klynger af landsbyer i den sydøstlige del af landet og bevæge sig nærmere på russiske styrker i Bakhmut.

Det er lykkedes Ukraine at generobre halvdelen af de områder, som Rusland oprindeligt indtog ved invasionen af landet, har den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, tidligere sagt.

/ritzau/Reuters