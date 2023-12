EU's miljøministre enige om pant på dåser ved grænsen

Ministerrådet i EU vil have pant på dåser i forbindelse med den tyske grænsehandel.

Det siger miljøminister Magnus Heunicke (S), efter han har været til EU-ministerrådsmøde i Bruxelles.

- Jeg må sige til alle folk, der er trætte af det. Det handler altså om vores natur.

- Der er mange, der er gode til at sortere affaldet, men vi kan bare se, at alt for meget af det emballage, der ikke er pant på, det havner i den danske natur, siger han.

I rådets forslag er det blevet tydeliggjort, så der er juridisk klarhed om, at der ikke kan være nationale særregler i grænseregioner og dermed også, at der skal være tysk pant på, når en drikkevare sælges i Tyskland.

Næste skridt er, at der skal være forhandlinger med EU-Parlamentet om en endelig aftale.

Vicedirektør i Dansk Erhverv Henrik Hyltoft er glad for, at der kan være fælles europæiske regler på vej.

- Jeg synes ikke, at ministeren skal hvile for længe på laurbærrene, for de her regler skal tidligst træde i kraft i 2029.

- Derfor synes jeg, at man skal lægge sig i selen fra dansk side for at få det hurtigere gennemført, siger han til Ritzau.

Ministeren fortæller til pressen efter mødet, at han vil opfordrer tyskerne til at komme i gang hurtigst muligt.

Pant ved den tyske grænsehandel er en del af det kommende emballagedirektiv, som har til formål at sænke mængden af emballageaffald og sørge for, at mere er det bliver genbrugt.

Magnus Heunicke fortæller, at det har været intenst rundt om forhandlingsbordet.

- I første runde var der ikke flertal, så vi måtte gå videre og få flere lande med, forklarer han.

Det betyder også flere kompromiser. Et stort ønske fra dansk side har været pant på vinflasker, men de vinproducerende lande stejlede på det punkt.

- Jeg er tilfreds med, at vi i rådet fik taget en beslutning, som betyder, at forordningen nu kan blive til virkelighed, siger Magnus Heunicke

I Tyskland er der i forvejen et fungerende pantsystem ligesom i Danmark. På en almindelig 33 centiliter dåse er der pant på 0,25 cent. Det svarer til 1,9 kroner.

- Det er pant, så det er ligesom, man kender det i Danmark. Man kan få pengene tilbage næste gang, man er på de kanter, siger Magnus Heunicke.

Ministeren påpeger, at det mest optimale vil være et europæisk pantmærke. Men i Danmark er man ifølge ham langt foran andre lande, hvad pant angår. Mange lande har ikke noget pantsystem endnu.

- Det tager lang tid, før man vil kunne begynde at diskutere det, siger han.

Samlet set i perioden fra 2018 og frem til i år har Danmarks Naturfredningsforening alene i Syd- og Sønderjylland under sin årlige affaldsindsamling fundet 75.000 dåser i naturen. Op mod 80 procent uden pant.

