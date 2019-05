EU's økonomi fortsætter vækst trods global usikkerhed

EU vil opleve stigende vækst og faldende ledighed de kommende år, skriver EU-Kommissionen i forårsprognose.

Et fortsat stigende privatforbrug skal være motoren, der holder væksthjulene i gang i EU i ly af stadig mere politisk og økonomisk ustabilitet på verdensmarkedet.

Det er en af hovedkonklusionerne i EU-Kommissionens økonomiske forårsprognose.

Kommissionen regner med, at EU-landenes økonomier samlet vil vokse med 1,4 procent i 2019. Væksten vil så stige lidt til 1,6 procent i 2020.

Væksten vil primært komme fra faldende ledighed, som man regner med vil give en fortsat stigning i privatforbrug. Ledigheden i EU er i marts målt til 6,4 procent, som er det laveste niveau, man har målt siden 2000.

De potentielle konsekvenser ved et hårdt brexit er dog ikke medregnet i prognosen. Man har lavet prognosen ud for den formodning, at alle handelsrelationer mellem Storbritannien og andre EU-lande fortsætter som nu.

Og brexit repræsenterer kun én af en stribe usikkerheder på verdensmarkedet og i EU, der præger prognosen, som Valdis Dombrovskis, vicepræsident for euroen og social dialog i EU-Kommissionen, peger på.

- På ydersiden er der yderligere eskalering af handelskonflikter og svækkelse af nye markeder - særligt Kina. I Europa bør vi være på vagt over for et no-deal brexit, politisk usikkerhed og en mulig tilbagegang for banker, siger han i en pressemeddelelse.

Usikkerheden, som blandt andet USA's handelskrige med Kina og EU har skabt, har forårsaget en nedkøling af EU's økonomiske vækst, som ellers var oppe på 2,6 procent i 2017, og som har ligget på over 2 procent siden 2015.

Men kommissionen regner med, at ustabiliteten på verdensmarkedet vil bløde op i 2020, hvilket vil åbne for højere vækst i EU-landene.

Det kræver dog, at flere lande "ikke indfører protektionistiske tiltag", som vil hæmme international handel og øge risikoen for flere konflikter, lyder kommissionens råd.

