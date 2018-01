EU's skattesag mod Apple og Irland

* EU-Kommissionen mener, at Irland har givet Apple ulovlig statsstøtte ved at lade selskabet slippe for billigt i skat fra 2003 til 2014.

* Apple har sit europæiske hovedsæde i Irland.

* EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, kræver, at Apple efterbetaler skat til Irland for perioden.

* Hun siger, at Apple har betalt én procent i skat i 2003 og helt ned til 0,005 procent i 2014.

* EU-Kommissionen kræver, at Apple betaler 13 milliarder euro til Irland. Det svarer til 97 milliarder kroner.

* Både Apple og den irske regering har protesteret.

Kilder: ritzau, EU-Kommissionen

/ritzau/