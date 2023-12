EU's tolvte sanktionspakke skal ramme Ruslands diamant- og olieeksport

EU’s stats- og regeringschefer er nået til enighed om den 12. sanktionspakke mod Rusland på EU-topmødet i Bruxelles torsdag.

Sanktionerne, som ikke er offentliggjort endnu, har til hensigt at ramme Ruslands diamant- og olieeksport med et prisloft på olie.

- Det Europæiske Råd ser med tilfredshed på vedtagelsen af den 12. sanktionspakke, skriver Rådet i en pressemeddelelse.

Med olieprisloftet vil man hæmme Ruslands indtjening på olie.

Diplomater advarer ifølge Reuters om, at EU er ved at løbe tør for områder, hvor man kan komme til enighed om sanktioner.

/ritzau/