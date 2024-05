EU's udenrigchef foreslår civil grænsemission i Rafah

EU's udenrigschef, Josep Borrell, har et forslag med, når han mandag mødes med EU-landenes udenrigsministre i Bruxelles.

På mødet, hvor udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) deltager, vil Borrell mandag foreslå at relancere EUBAM Rafah. Det er en civil grænsestøtte-mission i Gaza, som midlertidigt er blevet suspenderet.

- Jeg vil foreslå missionen i dag. Men det er ikke kun os, der skal træffe beslutningen. Det er også Egypten, palæstinenserne og israelerne, siger Josep Borrell.

Han siger, at EU-landenes udenrigsministre kan træffe en politisk beslutning mandag. Men den tekniske implementering af EUBAM Rafah vil derefter tage tid. Og den vil afhænge af, at alle parter medvirker, understreger Borrell.

Forkortelsen står for European Union Border Assistance Mission to the Rafah Crossing (EUBAM Rafah). Missionen er ikke-bevæbnet og har til formål at levere tilstedeværelse fra en tredjepart ved Rafah Crossing Point (RCP).

På grund af situationen i Gaza er missionen dog for nuværende i standby-tilstand.

