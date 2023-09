EU's udenrigschef fordømmer Aserbajdsjans militære handlinger

EU fordømmer Aserbajdsjans militære handlinger i Nagorno-Karabakh tirsdag.

Det siger EU's udenrigschef Josep Borrell ifølge det britiske nyhedsbureau Reuters.

- Der er et akut behov for dialog mellem Baku og Karabakh-armenere. Denne militære eskalering bør ikke bruges som middel til at tvinge den lokale befolkning til at udvandre, siger han.

EU er fuldt engageret i at facilitere denne dialog mellem Aserbajdsjan og Armenien, tilføjer udenrigschefen.

Aserbajdsjan påstår at have indledt "antiterror-tiltag" i den omstridte region.

Frankrig har kaldt til hastemøde i FN, og ifølge en højtstående embedsmand i det amerikanske udenrigsministerium vil også USA's udenrigsminister, Antony Blinken, sandsynligvis involvere sig.

Aserbajdsjans forsvarsministerium beskylder armenskstøttede styrker for gentagne bombardementer, skriver BBC.

Armeniens forsvarsministerium afviser at have militært personale eller udstyr i Nagorno-Karabakh.

Tidligt tirsdag meldte Aserbajdsjan, at fire politibetjente og to civile var blevet dræbt i en eksplosion i Nagorno-Karabakh. Myndighederne anklagede armenske separatister for at stå bag.

Ifølge Aserbajdsjan skete eksplosionen i en zone, som er omfattet af en fredsbevarende indsats, skriver AFP.

De to lande har i årtier været i konflikt over Nagorno-Karabakh.

Området er en del af Aserbajdsjan, men har været kontrolleret af etniske armeniere med støtte fra Armenien siden 1994.

De to lande har været i krig over Nagorno-Karabakh to gange. Første gang var i begyndelsen af 1990'erne. Anden gang i 2020.

Aftalen fra efteråret i 2020 satte en stopper for seks ugers kampe om den bjergrige udbryderregion.

