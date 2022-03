EU's udenrigschef: Kina bør mægle i Ukraine-konflikten

Ifølge EU's udenrigschef, Josep Borrell, vil det være en god idé, hvis Kina kommer på banen som mægler i Ukraine.

Udtalelserne kommer Borrell med i et interview med den spanske avis El Mundo.

- Der er intet andet alternativ. Vi (europæerne) kan ikke være mæglere. Det står klart. Og USA kan heller ikke. Så hvem ellers? Det må blive Kina. Det mener jeg, siger Borrell til den spanske avis.

Kinas forhold til Rusland har op til konflikten været omdiskuteret.

I løbet af de seneste måneder har de to lande offentligt talt om et meget styrket forhold. Amerikanske efterretninger lyder endda ifølge flere medier, at Kina havde kendskab til invasionen. Det har Kina dog afvist.

Kina har endnu ikke kaldt Ruslands angreb på Ukraine for en invasion.

Men denne uge signalerede Kinas udenrigsminister, Wang Yi, en åbenhed over for at spille en diplomatisk rolle. Det skriver BBC i en analyse.

Ifølge kinesiske statsmedier sagde han, at Kina støtter ukrainsk suverænitet, og udenrigsministeren forsikrede om, at Kina var klar til at gøre "alt, hvad man kunne for at afslutte krigen... gennem diplomati".

Men endnu har parterne i krigen ingen planer om at inddrage Kina som mægler, erkender Borrell.

- Vi har ikke bedt om det, og det har de (kineserne, red.) heller ikke, siger Borrell til El Mundo.

Efter invasionen har der været holdt to forhandlingsrunder mellem Ukraine og Rusland.

Efter anden runde nåede man til enighed om, at der skal oprettes evakueringsveje for civile ud af belejrede byer.

Lørdag siger Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, at udtalelser fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, ikke bidrager til en optimistisk stemning omkring forhandlingerne.

Den ukrainske præsident talte natten til lørdag i meget stærke vendinger om at få oprettet en flyveforbudszone over landet.

/ritzau/dpa