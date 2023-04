EU's udenrigschef ønsker Kinas hjælp over for Rusland

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, besøger onsdag Kina. Det sker for at forsøge at overbevise Kinas præsident, Xi Jinping, om at indtage en ny global rolle. Ikke mindst i forhold til krigen i Ukraine.

Samme budskab kommer onsdag fra EU's udenrigschef, Josep Borrell.

- EU er fast besluttet på at fortsætte et konstruktivt engagement med Kina med henblik på at løse de globale udfordringer. Vi har brug for Kina, og vi forventer, at Kina opfører sig som en positiv og konstruktiv global aktør. Især over for den russiske aggression mod Ukraine, siger Josep Borrell.

Han deltager onsdag i et møde for Nato-landenes udenrigsministre i Bruxelles. Her deltager også repræsentanter fra en række lande i Kinas nærområde - Australien, New Zealand, Japan and Sydkorea.

Det er en understregning af, at Nato har ændret sin position over for Kina. Det skete formelt på Nato-topmødet i Madrid sidste år. Her blev Nato-landene enige om et nyt strategisk koncept for alliancen.

Mens det tidligere strategiske koncept slet ikke nævnte Kina, så havde Xi Jinpings, sabelraslen over for Taiwan og "grænseløse" venskab med Rusland gjort Kina til en uomgængelig del af Natos diskussioner om sikkerhed.

Natos nye strategiske koncept undlader at kalde Kina for en "modstander", men fastslår konkret, at: "Kinas erklærede ambitioner og politik udfordrer vores interesser, sikkerhed og værdier".

Derfor forsøger Nato også at styrke båndene til landene omkring Kina, der også er bekymrede for Kinas oprustning og vilje til at bruge magt på den internationale scene.

- Det, der sker i Stillehavet, har betydning for Europa, og det, der sker i Europa, har betydning for jer. Det viser krigen i Ukraine meget tydeligt, sagde Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, da han tog imod repræsentanterne fra Australien, New Zealand, Japan and Sydkorea.

- Det faktum, at vi ser, at Kina og Rusland står tættere sammen, gør det endnu vigtigere, at vi står sammen som partnere og allierede, sagde Stoltenberg.

En lignende melding kommer fra EU's udenrigschef:

- Vi har vores venner fra det Stillehavsområdet med. Sammen vil vi undersøge og tage de fælles sikkerhedsudfordringer op, som den transatlantiske regionen på den ene side og Stillehavsområdet på den anden side står over for. Og der kommer Kinas rolle ind i billedet, siger Josep Borrell.

Han vil på mødet også fortælle om EU's indsats for at hjælpe Ukraine. Her er EU-landene blandt andet blevet enige om at donerer én million 155 millimeter artillerigranater til Ukraine. De sidste detaljer i aftalen mangler dog endnu at blive forhandlet på plads.

/ritzau/