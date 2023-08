EU's udenrigschef tror på aftale om massiv militærstøtte til Ukraine

Inden udgangen af i år kan EU-landene have indgået en milliardstor aftale, som vil sikre Ukraine økonomisk støtte til militæret de næste fire år.

Det siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, efter forsvarsministermøde i Toledo i Spanien onsdag.

Hjælpen vil potentielt kunne løbe op i 150 milliarder kroner over den fireårige periode fra 2024 til og med 2027.

- Det er et loft over støtten. Ikke et mål. Kan vi bruge mindre, så er det godt, siger Borrell.

Selvom støtten dermed kan blive mindre end EU-Kommissionens foreslåede loft, er det vigtigt at få aftalen på plads, mener Borrell.

Han har fremhævet, at det vil give Ukraine sikkerhed for, at EU vil fortsætte støtten, så længe krigen fortsætter.

- Forsvarsministrene har diskuteret det i dag. Nu skal udenrigsministrene diskutere det i morgen. Jeg håber, at vi kan nå en aftale så snart som muligt og inden udgangen af året, siger Borrell.

Hvis det lykkes, vil støtte kunne begynde fra 1. januar 2024.

Her vil der i givet fald være et loft på fem milliarder euro per år over den militære støtte til Ukraine. Det svarer til omkring 37 milliarder kroner årligt.

Til sammenligning er hele det danske forsvarsbudget i 2023 på omkring 30 milliarder kroner. Ukraine modtager også støtte fra en række andre allierede uden for EU som USA, Storbritannien, Canada og Tyrkiet.

Ved at understrege, at der er tale om et loft - ikke et minimum - håber Borrell formentlig at kunne overbevise EU-landene om at åbne for yderligere støtte.

Det sker på et tidspunkt, hvor mange EU-lande selv kæmper med de nationale budgetter efter corona og i lyset af forsat inflation.

- Vi bliver nødt til at kunne støtte Ukraine på kort og lang sigt, siger Borrell.

Ifølge EU's udenrigschef har EU's træningsmission allerede trænet 25.000 ukrainske soldater. I slutningen af oktober vil man dermed nå målet om at træne 30.000 ukrainske soldater, siger Borrell.

- Derfor har jeg foreslået forsvarsministrene at øge målet til træning af 40.000 ukrainske soldater inden udgangen af året, siger Borrell.

Til gengæld er der stadig et stykke vej, før EU har leveret på løftet om én million 155 millimeter artillerigranater til Ukraine inden for et år.

Her er der hidtil leveret 224.000 artillerigranater og omkring 2300 missiler, siger Josep Borrell.

Her arbejder EU-landene på at styrke samarbejdet med forsvarsindustrien, så man kan levere resten af artillerigranaterne.

/ritzau/