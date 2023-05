EU’s udenrigschef: Vi skal overbevise Kina om at bremse krigen i Ukraine

- Det "grænseløse venskab" mellem Rusland og Kina har grænser. Det er et begrænset, grænseløst venskab.

Sådan lyder det med et smil fra EU's udenrigschef, Josep Borrell. Han deltog torsdag i en konference, hvor han løftede lidt at sløret for sine tanker om EU's forhold til Kina.

Det spørgsmål har han efter eget udsagn brugt de sidste tre dage på at skrive et papir omkring kaldet "Reshaping our relationship with China".

Udspillet skal diskuteres med EU-landenes udenrigsministre på et møde i Stockholm fredag og lørdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Kina støtter Rusland, men indtil videre giver Kina ikke militærstøtte til Rusland. Vi skal være overvågende. Men jeg tror ikke, at Kina føler sig komfortabel med, hvad der sker i Ukraine, siger Josep Borrell.

Han ser dermed håb for forholdet mellem EU og Kina. EU har indtil videre lavet en klassisk helgardering ved både at betegne Kina som en "partner", en "konkurrent" og en "rival".

Og det står ved magt. EU's udenrigschef afviser dog tanken om at "afkoble" EU fra Kina i lyset af landets venskab med Rusland og truende adfærd over for blandt andre Taiwan.

- Hver dag udveksler vi varer og tjenester for 2,7 milliarder dollar med Kina. Så det er en meget vigtig partner. Glem afkobling, for vi er alt for forbundet, siger Josep Borrell.

Ifølge tal fra Eurostat var Kina sidste år den tredjestørste aftager af EU's eksport af varer med 9,0 procent og den største partner for EU's import af varer med 20,8 procent.

- Kina er en konkurrent. Men USA konkurrerer også med os. Så der er ikke noget forkert i at være en konkurrent, siger Josep Borrell.

Han mener, at den afgørende diskussion står om ordet "rival".

- Hvis man lytter til kinesiske ledere, så siger de, at de har det bedste system, fordi de har flyttet hundrede millioner af kinesere ud af fattigdom. Der er rivalisering mellem de to systemer. Men det er ikke det samme som en systemisk rivalisering, siger Josep Borrell.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han peger på, at demokratierne i EU har et helt andet politisk og økonomisk system end Kina. Og mange lande i verden overvejer, hvilken vej der er den bedste at gå.

- Men det er ikke en systemisk rivalisering, hvor vi hver dag ser efter, hvor vi kan vinde over Kina, siger Josep Borrell.

Mens USA har skruet op for handelsrestriktioner og gjort det klart, at man ikke vil tolerere et kinesisk angreb på Taiwan, så lægger Borrell op til en mere forsonlig linje.

- Vi skal ikke forhindre Kina i at blive en verdensmagt. Men vi skal påvirke, hvordan de bruger deres magt. Hvis Kina bruger deres magt i overensstemmelse med international lov og vores værdier, så skal vi lade Kina være en del af verdensscenen, siger Josep Borrell.

Konkret lægger han op til, at Vesten skal bede Kina bruge sin indflydelse på Rusland til at stoppe krigen i Ukraine.

- Når vi ændrer vores strategi over for Kina, så skal vi bede Kina om at handle i forhold til deres ansvar. Kina er en permanent del af FN's Sikkerhedsråd, og derfor har Kina et ansvar for at stoppe krigen, siger Josep Borrell.

/ritzau/